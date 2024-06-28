تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لساعتين اضافيتين

تم تمديد فترة التصويت في جميع مراكز الاقتراع للإنتخابات الرئاسية الايرانية لمدة ساعتين اضافيتين اى حتى الساعة 20:00 بتوقيت طهران.

واعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد في حديث الصحفيين أنه "وفق بيان رقم 23 لمقر الانتخابات يتعلق، وانه بفضل مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وبناءً على التقارير الواردة من كافة أنحاء البلاد وبالنظر إلى اتفاق وزير الداخلية سيتم تمديد فترة التصويت في جميع الفروع لمدة ساعتين اي حتى الساعة 20:00".

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت صباح اليوم الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المهلة الاولية في الساعة السادسة مساء والآن تستمر حتى الساعة الثامنة مساء مع امكانية تمديدها حتى الساعات المتأخرة من الليل.