شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تنتعش ترقباً لنشر بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية قليلا في تعاملات أمس الاثنين مع بقاء مؤشرات وول ستريت بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع للحصول على المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة، وفق ما ذكر موقع "إنفيستينج" العالمي.
اقرأ أيضاً: بيانات التضخم في صدارة اهتمام الأسواق لتحديد مسار الفائدة
من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤ التضخم قليلاً في مايو لكنه يظل أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%.
كانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف قد دفعت مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال شهر يونيو حتى مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم الثابت والاقتصاد القوي يبقيان فرص حدوث مثل هذا السيناريو ضئيلة.
اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
ومن المتوقع أيضًا صدور بعض نتائج الأرباح الفصلية الرئيسية هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تعلن شركة التوصيل والخدمات اللوجستية "فيديكس" و"مايكروسوفت" عن الأرباح حيث تعتبر أرباحها أيضًا بمثابة مؤشر للنشاط الاقتصادي العالمي عن أرباحها للربع المنتهي في مايو.
كما ستعلن شركة صناعة شرائح الذاكرة "ميكرون تكنولوجي" عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء بعد أن توقعت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب من صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.
كذلك من المقرر أن تعلن شركة صناعة الملابس الرياضية "نايكي" عن أرباحها يوم الخميس.
بيانات أمريكية أقوى من المتوقعطالع المتداولون في وول ستريت قراءات مؤشر مدير المشتريات الذي جاء أقوى من المتوقع في الأسبوع الماضي وهو ما أثار المخاوف بشأن استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وهو الأمر الإيجابي من ناحية ومن ناحية أخرى مقلق لأنه يعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المساحة لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
اقرأ أيضاً: بيانات التضخم في صدارة اهتمام الأسواق لتحديد مسار الفائدة
العقود الآجلة للأسهم الأمريكيةارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 0.1% إلى 5538.75 نقطة في حين زدات عقود ناسداك الآجلة بنحو 0.2% إلى 20,020.50 نقطة أما العقود الآجلة لمؤشر داو جونز فاستقرت عند 39,582.0 نقطة.
التضخم في الولايات المتحدةتصب الأسواق تركيزها بشكل رئيسي على بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة المقبل.
من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤ التضخم قليلاً في مايو لكنه يظل أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%.
كانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف قد دفعت مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال شهر يونيو حتى مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم الثابت والاقتصاد القوي يبقيان فرص حدوث مثل هذا السيناريو ضئيلة.
المستثمرون يجنون الأرباحويبدو أن وول ستريت تستعد أيضًا لبعض عمليات جني الأرباح وخاصة في قطاع التكنولوجيا بعد ارتفاع مذهل هذا العام 2024.
اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
ومن المتوقع أيضًا صدور بعض نتائج الأرباح الفصلية الرئيسية هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تعلن شركة التوصيل والخدمات اللوجستية "فيديكس" و"مايكروسوفت" عن الأرباح حيث تعتبر أرباحها أيضًا بمثابة مؤشر للنشاط الاقتصادي العالمي عن أرباحها للربع المنتهي في مايو.
كما ستعلن شركة صناعة شرائح الذاكرة "ميكرون تكنولوجي" عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء بعد أن توقعت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب من صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.
كذلك من المقرر أن تعلن شركة صناعة الملابس الرياضية "نايكي" عن أرباحها يوم الخميس.