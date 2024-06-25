شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحاول الحفاظ على زخمها مع تراجع قطاع التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحاول مؤشرات الأسهم الأمريكية الحفاظ على زخمها مع قيام المستثمرين ببيع بعض أسهمهم في مجال التكنولوجيا من بين قطاعات أخرى، ليكون ذلك بمثابة فرصة صعود لقطاعات أخرى مثل البنوك والطاقة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية. أداء مؤشر داو جونز ارتفع المؤشر داو جونز 260.88 نقطة أو 0.67% ليغلق عند 39411.21 نقطة أما ستاندرد آند بورز 500 فانخفض 0.31% إلى 5,447.87 نقطة وبالنسبة لمؤشر ناسداك المركب فانخفض بنسبة 1.09٪ إلى 17496.82نقطة. وكان هذا أسوأ يوم منذ أبريل بالنسبة لناسداك. أسهم التكنولوجيا الأكثر انخفاضًا كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر انخفاضًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لهذا حيث انخفض بأكثر من 2٪.

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وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.7% وارتفعت أسهم القطاع المالي والمرافق بنسبة 1% تقريبًا.

وارتفع سهم "جي بي مورجان تشيس" 1.3%، في حين ارتفع سهم "جولدمان ساكس" و"شيفرون" أكثر من 2% لكل منهما. تراجع متواصل في «إنفيديا» انخفضت أسهم "إنفيديا" حوالي 6.7٪ مضيفة إلى انخفاض بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي والذي أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أسابيع.

حدث التراجع بعد أن أطاحت الشركة لفترة وجيزة بشركة مايكروسوفت باعتبارها الشركة الأكثر قيمة.

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وعلى الرغم من عمليات البيع، لا تزال الأسهم مرتفعة بنسبة 140٪ تقريبًا لهذا العام.

يعتبر التراجع في إنفيديا Nvidia صحيًا جدًا وفقًا لرأي "لاري تينتاريلي" كبير الاستراتيجيين الفنيين في شركة "بلو تشيب دايلي تريند ريبورت" الذي يقول أن هذا يتيح ارتفاع أسهم قطاعات أخرى كانت متراجعة بشدة. هوس الذكاء الاصطناعي أدى الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع السوق بشكل كبير هذا العام حتى في الوقت الذي يختلف فيه المستثمرون بشأن التوقعات المتغيرة لخفض أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد.

وتقدم مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 14٪ هذا العام بعد أن سجل 31 إغلاقًا قياسيًا.

سيتلقى المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع في شكل بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مايو.

من المقرر أن يتم إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة. مؤشرات الأسهم الأمريكية تدخل الأسهم أسبوعًا مهمًا بعد ارتفاع قياسي سجله مؤشري إس آند بي وناسداك بأعلى مستوياتهما على الإطلاق مع توجه وول ستريت إلى الأسبوع الأخير من يونيو ونهاية النصف الأول من عام 2024.

يأتي ذلك فيما يحدث انقسام صارخ في سوق الأسهم الأمريكية بين الفائزين والخاسرين حيث يتوقع مايكل ويلسون كبير استراتيجيي الأسهم في "مورجان ستانلي" أن يستمر الفائزون في الفوز موصيًا العملاء بالحفاظ على محافظهم الاستثمارية في وضع مناسب وفقًا لذلك، وفق ما ذكرت منصة ماركت واتش الأمريكية. نهاية دورة الأعمال ويقول ويلسون أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من نهاية دورة الأعمال وهي الفترة التي تتسم عادة بتباطؤ النمو وغربلة لسوق الأسهم.

ويشير الأداء القوي الذي شهدته حفنة من الأسهم الضخمة عالية الجودة حتى الآن في عام 2024 إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تركيزًا على حالة الاقتصاد وأقل اهتمامًا بالتضخم.

يمكن أن يستمر الاتساع الضيق بالأسواق للأشهر القادمة لكنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك بمثابة رياح معاكسة لتحقق عوائد.

وحتى وقت قريب، كان ويلسون واحدًا من القلائل في وول ستريت الذين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن الأسهم. استمرار ارتفاع إس آند بي لكنه غير رأيه أخيرا في شهر مايو بإعلانه عن توقعات جيدة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتوقع وصول المؤشر إلى 5400 نقطة بحلول منتصف عام 2025 وقد تجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الهدف بالفعل.