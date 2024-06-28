"الإشتراكي": لن ننزلق الى مستوى التهجم على الحزب ونائبه في اقليم الخروب

أعلنت وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، "أننا لن ننزلق كحزب تقدمي اشتراكي لمستوى التهجم على الحزب ونائبه في اقليم الخروب، احتراما للحظة المصيرية التي يعيشها لبنان، ولاننا لا نحمل هذا الكم من العقد والاحقاد والحسابات الصغيرة الضيقة".
وقالت: "عملنا للميثاقية، بكل شفافية، من خلال جمعية الخريجين التقدميين، وحافظنا على الموقع بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتفهم مجلس النقابة، رئيسا وأعضاء ...اما سياسة انا أو لا أحد، فليست في قاموسنا، وسنبقى الصدر الرحب والواسع والحريص، دون الانجرار إلى سجالات عقيمة".
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