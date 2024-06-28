الحكومة تنفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

الشارقة - اميمة ياسر - تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مصلحة الجمارك المصرية، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأكدت مصلحة الجمارك، أن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتوقف، مشيرةً إلى أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

كما أن هناك بضائع تقدر بنحو ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار تتضمن سلعاً استراتيجية بـنحو ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.