أول تعليق من كهرباء الإسكندرية على حريق الاستاد بمباراة سموحة وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المهندس ايهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن حريق ستاد الإسكندرية الذى اندلع منذ قليل، خلال مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري المصري، نتج عن خلل فى اللوحة الداخلية التي تغذي مناطق الاستاد المختلفة وهي تحت سيطرة وتحكم وإشراف إدارة الاستاد الرياضي.

وأضاف "الفقى" فى تصريحات لمصراوى، أنه تم الدفع بفرقة صيانة لتقديم المساعدة حال طلب هيئة الاستاد منهم ذلك خاصة أن اللوحات الداخلية ليست تابعة للشركة التي يقتصر دورها على تأمين المباراة وتوفير الكهرباء لسيارات التليفزيون المصري التي تنقل المباراة..

يذكر أن توقفت منذ قليل مباراة كرة القدم بين فريقى بيراميدز وسموحه بسبب نشوب حريق داخل الاستاد مما استدعى قيام الحكم إيقاف المباراة لحين الإطفاء والاطمئنان على سلامة التغذية الكهربائية.