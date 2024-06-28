أعلن البنتاغون أنه تمت إزالة رصيف المساعدات الأميركي العائم مرة أخرى من ساحل غزة بسبب الأمواج العاتية، وسيتم سحبه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، في حين تشير تقارير إلى فشل الرصيف العائم في مهمة نقل المساعدات للقطاع المحاصر جراء الحرب.
وهذه ثالث مرة يتم فيها سحب الرصيف العائم بسبب الظروف الجوية منذ تثبيته في ايار الماضي، اضافة الى صعوبات في توزيع المساعدات عند وصولها الى شاطىء غزة، وفق ما تذكر السلطات الأميركية
ونفت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ تحديد موعد لإعادة تركيب الرصيف، موضحة أن "القائد سيواصل تقييم حالة البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مواصلة دعم واشنطن لتل أبيب رغم المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون أعلن نقل الرصيف العائم قبالة غزة إلى ميناء أسدود للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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