شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لـ"السعودي للتنمية" في منتدى صندوق أوبك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم, في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية في نسخته الثالثة في العاصمة النمساوية فيينا؛ لمناقشة أوضاع التنمية وسبل دعم الدول النامية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التنموية العالمية الحالية.

والتقى المرشد على هامش المنتدى، رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، واستعرض الجانبان خلال اللقاء؛ نشاط الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في سيراليون، وبحثا سبل تعزيز التعاون التنموي. منتدى صندوق أوبك كما اجتمع مع وزير الدولة للشؤون المالية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية شيهان سيماسينغي، ووزير الدولة للشؤون المالية في جمهورية المالديف حسين آدم، بالإضافة إلى وزير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية بيهي إيجيه، وذلك على هامش المنتدى.

وجرى خلال اللقاءات؛ مناقشة الموضوعات التنموية المشتركة في المشروعات والبرامج الإنمائية المموّلة من الصندوق والجاري تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون التنموي لتمويل القطاعات الإنمائية، واستعراض العلاقات التنموية بين الصندوق والدول ذات العلاقة.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يسهم ضمن إطار نشاطه الإنمائي الممتد على مدى حوالي 50 عامًا؛ في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في سيراليون والصومال وسريلانكا والمالديف، لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للمجتمعات المستفيدة، نحو الوصول إلى تنمية مستدامة.

