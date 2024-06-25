شكرا لقرائتكم خبر وزارة التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين، يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي. كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته «مدير مشاريع»، وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، وتأجير المعدات وتنفيذ مشروعات عدة في مناطق (الرياض، القصيم، الباحة).

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.