شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس 15/11/1445هـ الموافق 23/05/2024م.

ونوهت الشركة في بيان على تداول، بإيداع عوائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين.

وأضافت أن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1445-11-21 الموافق 2024-05-29.

وأفادت بأن عدد الأسهم المباعة: 2356 سهما، فيما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم بـ 362,217.54 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 154.01019.

وأشارت إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، اليوم الموافق، 1445-12-20 الموافق 2024-06-26.

ونوهت بتوزيع عائد بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودى الفرنسى، وذلك بإيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.

وأشارت إلى أنه يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودى الفرنسى لاستلام مستحقاته.