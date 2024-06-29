قبل أيام من حفل “ليلة وردة”… أصالة تسترجع ذكرياتها مع الراحلة وردة الجزائرية

بالتزامن مع إقتراب موعد حفل “ليلة وردة” في السعودية، إسترجعت الفنانة السورية أصالة نصري، جزءاً من ذكرياتها مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

بهذه المناسبة، نشرت اصالة عبر حسابها على “إكس” مقطع فيديو جمعها بـ وردة” وعلّقت :” كانت تفرح عندما أناديها أمّي وكانت تحنّ عليّ حنيّة أمّ، كانت صديقة طفلة فيها براءة، مع الوقت عرفت إنها ليس لها مثيل لأنّنا مع الوقت نعرف قيمة الناس ومكانتهم الإنسانية، ووردة كانت في هذه الحياة وردة بالطيبه، بالكرم بالعطاء والبساطة ممتعة، تشعر بالجميع وحنونة وجودها بالنسبة إلي أمان وإستطاعت “هالست” العظيمة أن توهب إحساس الأمومة لكل احبابها، كباراً كانوا أو صغاراً لأنها خلقت دنيا وكانت بالفعل وردة نادرهةعبيرها خالد باقي كالحياة”.

وأضافت: “تعلّقت بها وفيها إقتديت الرائعة، الباقية، الطيّبة، الحبيبة أُمّي بالفنّ والحياة وردة ليلتها ليست كأيّ ليله فهي ليلة العبير والعطر والذكريات الطيبة ولم يخطىء من سمّاها وردة”.

وختمت أصالة:”تستحق محبتنا لها وهي موجودة معنا حتى لو غابت، لأن الذكر الطيب لا يغيب والفن الخالد أصحابه معدودين وردتنا من أهله وأحبابه”.

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نذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامّة للترفيه في السعوديّة، كان قد اعلن في وقت سابق، عن ليلة طرب إستثنائيّة من تنظيم “بنشمارك” تجمع باقة من نجمات الوطن العربيّ، بعنوان “ليلة وردة”.

يجمع الحفل الفنّانات: أصالة نصري، نانسي عجرم، عبير نعمة وريهام عبدالحكيم في جدّة، حيث سيقدّمن مجموعة من أغنيات الفنّانة الجزائريّة الراحلة “وردة”، على مسرح “عبادي الجوهر آرينا” على أن يقود الأوركسترا الموسيقية المايسترو وليد فايد وذلك يوم الخميس الموافق ٤ تمّوز _ يوليو المقبل.