السفارة السعودية في بيروت تؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين بالتقيد بقرار منع السفر للبنان

اكدت السفارة السعودية في لبنان على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين بالتقيد بقرار منع السفر الى لبنان. واشارت السفارة السعودية في بيروت الى انها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، وتحث مواطنيها على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.

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