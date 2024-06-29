قذائف فوسفورية استهدفت قرى في القطاع الشرقي وكفركلا واندلاع حرائق

قصفت مدفـعية العدو الاسـرائيلي بالقذائف الفوسفورية اطراف عدد من القرى في القطاع الشرقي لاسيما طلوسة، بني حيان ومركبا في قضاء مرجعيون، وتسبب القـصف باندلاع حرائق في المنطقة المستهدفة.

كما تعرض وسط بلدة كفركلا لقصف مدفعي اسرائيلي بقذائف من العيار الثقيل يسمع دوي انفجارها في قرى قضاء النبطية.