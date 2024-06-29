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بدون مهاجم صريح.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة (دورى NILE).

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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