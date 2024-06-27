الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن الصالة “التنفيذية” الجديدة بمطار حائل الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، أن مطار حائل الدولي ‏يعدّ أيقونة مهمة وواجهة لخدمة ضيوف المملكة نظرًا لموقع ‏حائل الاستراتيجي والملاحي وأهمية المنطقة أثرياً وتراثياً وتسجيل عدد من المواقع فيها بقائمة التراث العالمي في ‏اليونسكو وتعدد معالمها السياحية وتكويناتها الطبيعية وإقبال المسافرين على وجهات المطار الداخلية منها والدولية ، مثمناً الجهود التي أسهمت في تطوير الخدمات وتحسين صالة ‏‏” التنفيذي ” فيه ، متطلعاً لمشاهدة مشاريع تطويرية قادمة لخدمة ضيوف المملكة القادمين عبر مطار حائل ‏الدولي.‏

جاء ذلك خلال تدشين سموه ، اليوم الصالة “التنفيذي” بمطار حائل الدولي، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة ‏للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ ، وعدد من القيادات ‏المدنية والعسكرية في المنطقة .‏

واطلع أمير حائل خلال الجولة على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها العصري الذي جمع بين الأصالة والحداثة ‏وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، التي تحاكي النهضة التنموية الشاملة وغير المسبوقة للمنطقة. ‏

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي” جلبان بن محمد الجلبان أن تدشين الصالة الجديدة بمطار حائل الدولي ‏يعد ضمن مشروع تطوير وتحسين صالات “التنفيذي” وفقا للهوية الجديدة للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل ‏صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ ٩٨١ مترًا مربعًا ، وبطاقة استيعابية تصل إلى ‏استقبال أكثر من 450 مسافرًا خلال اليوم الواحد حيث زادت الطاقة الاستيعابية للصالة لــ 100% . ‏

وتتضمن الصالة مرافق متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، ‏وتقديم أفضل الخدمات المميزة للضيوف من كبار الشخصيات. ‏

يذكر أن شركة “التنفيذي” تتولى إدارة وتشغيل كافة صالات “التنفيذي” في مطارات المملكة، وتضم أكثر من 27 ‏صالة لخدمة ضيوفها، وتعد بوابة استقبال ضيوف المملكة وتمثل ذراعاً قوياً وحيوياً لتحقيق استراتيجية منظومة ‏الطيران المدني، وتقدم لضيوفها العديد من الخدمات المميزة والحصرية، كما تأتي إضافة الخدمات الجديدة ضمن ‏خطتها الطموحة لإثراء تجربة ضيوفها بخدمات متنوعة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية وراقية، كما أن تدشين ‏هوية ” التنفيذي” الجديدة في جميع الصالات يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها لتحقيق الأهداف، ‏للاستمرار بأن تكون “التنفيذي” علامة السفر الأولى للفخامة محلياً وعالمياً .‏

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