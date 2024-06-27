شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن الصالة “التنفيذية” الجديدة بمطار حائل الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، أن مطار حائل الدولي يعدّ أيقونة مهمة وواجهة لخدمة ضيوف المملكة نظرًا لموقع حائل الاستراتيجي والملاحي وأهمية المنطقة أثرياً وتراثياً وتسجيل عدد من المواقع فيها بقائمة التراث العالمي في اليونسكو وتعدد معالمها السياحية وتكويناتها الطبيعية وإقبال المسافرين على وجهات المطار الداخلية منها والدولية ، مثمناً الجهود التي أسهمت في تطوير الخدمات وتحسين صالة ” التنفيذي ” فيه ، متطلعاً لمشاهدة مشاريع تطويرية قادمة لخدمة ضيوف المملكة القادمين عبر مطار حائل الدولي.
جاء ذلك خلال تدشين سموه ، اليوم الصالة “التنفيذي” بمطار حائل الدولي، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ ، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية في المنطقة .
واطلع أمير حائل خلال الجولة على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها العصري الذي جمع بين الأصالة والحداثة وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، التي تحاكي النهضة التنموية الشاملة وغير المسبوقة للمنطقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي” جلبان بن محمد الجلبان أن تدشين الصالة الجديدة بمطار حائل الدولي يعد ضمن مشروع تطوير وتحسين صالات “التنفيذي” وفقا للهوية الجديدة للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ ٩٨١ مترًا مربعًا ، وبطاقة استيعابية تصل إلى استقبال أكثر من 450 مسافرًا خلال اليوم الواحد حيث زادت الطاقة الاستيعابية للصالة لــ 100% .
وتتضمن الصالة مرافق متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة للضيوف من كبار الشخصيات.
يذكر أن شركة “التنفيذي” تتولى إدارة وتشغيل كافة صالات “التنفيذي” في مطارات المملكة، وتضم أكثر من 27 صالة لخدمة ضيوفها، وتعد بوابة استقبال ضيوف المملكة وتمثل ذراعاً قوياً وحيوياً لتحقيق استراتيجية منظومة الطيران المدني، وتقدم لضيوفها العديد من الخدمات المميزة والحصرية، كما تأتي إضافة الخدمات الجديدة ضمن خطتها الطموحة لإثراء تجربة ضيوفها بخدمات متنوعة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية وراقية، كما أن تدشين هوية ” التنفيذي” الجديدة في جميع الصالات يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها لتحقيق الأهداف، للاستمرار بأن تكون “التنفيذي” علامة السفر الأولى للفخامة محلياً وعالمياً .
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