شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الناقول» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي عقد مساء أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة وشركاتها التابعة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 175,000ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.