"المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرسمية أمام الروبل الرسمي، فخفض سعر صرف الدولار بواقع 2.84 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 84.964 روبلاً. كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.13 روبلات ليصل إلى 90.9874 روبلاً. وفي الوقت نفسه، خفض سعر صرف اليوان بمقدار 40 كوبيكاً ليبلغ 11.4753 روبلاً.

محمد يوسف

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