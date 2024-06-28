شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 86.54 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، رغم المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أغسطس المقبل، التي تنتهي صلاحيتها اليوم 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 86.54 دولار للبرميل.

وزاد عقد برنت لشهر سبتمبر المقبل 0.2 % إلى 85.44 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 24 سنتا أو 0.3 % إلى 81.98 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



