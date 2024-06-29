شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة الـ "يورو".

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2637 دولار. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو كما تراجع مقابل العملة الأوروبية الـ "يورو" بنسبة 0.08% إلى 1.1798 يورو.

كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على تراجعات. بورصة لندن وسجل "فوتسي" انخفاضًا بنسبة 0.19 %، ما يعادل 15.56 نقطة، ليصل عند مستوى 8164.12 نقطة.

ومؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100"، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.