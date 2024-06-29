شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة الـ "يورو".
وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2637 دولار.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على تراجعات.
ومؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100"، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2637 دولار.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروكما تراجع مقابل العملة الأوروبية الـ "يورو" بنسبة 0.08% إلى 1.1798 يورو.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على تراجعات.
بورصة لندنوسجل "فوتسي" انخفاضًا بنسبة 0.19 %، ما يعادل 15.56 نقطة، ليصل عند مستوى 8164.12 نقطة.
ومؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100"، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.