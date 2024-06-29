الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة

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واس - لندن  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة الـ "يورو".
وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2637 دولار.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

كما تراجع مقابل العملة الأوروبية الـ "يورو" بنسبة 0.08% إلى 1.1798 يورو.
كان أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على تراجعات.

بورصة لندن

وسجل "فوتسي" انخفاضًا بنسبة 0.19 %، ما يعادل 15.56 نقطة، ليصل عند مستوى 8164.12 نقطة.
ومؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100"، يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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