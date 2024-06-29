شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 ارتفاع طفيف، ليسجل الذهب 3155 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21 بزيادة 5 جنيهات عن سعر فتح التداول على المعدن النفيس في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3155 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

الأسعار العالمية فوق 2300 دولار

ويحاول المضاربون إبقاء الأسعار فوق المستوى 2300 دولار للأونصة لأطول فترة ممكنة، وحتى الآن قد نجحوا في ذلك ولكن الضغوط السلبية مستمرة على المعدن النفيس.

ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي جاءت بدعم من الانخفاض الكبير الذي شهده الين الياباني والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 بأعلى من المستوى 160.00 ين لكل دولار، ليعمل هذا على دعم مستويات الدولار الأمريكي وهو ما يؤثر سلباً على الذهب.