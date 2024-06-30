شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 5.6%.. 9.5 مليار ريال قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 9.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 5.6%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

ووفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الربعي الصادر عن الهيئة، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6%، مقارنة بالربع الأول من 2023، التي يلغت 16.9 مليار ريال.

وبحسب التقرير بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد السعودية نحو 7.5 مليار ريال، خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض نسبته 5.1%، مقارنة بـ8 مليارات ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

