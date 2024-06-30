شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سال» توافق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2023، بقيمة إجمالية 272.8 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم 3.41 ريال، تمثل 34.1% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وشملت النتائج الموافقة على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2024، بقيمة 140.8 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم 1.76 ريال، تمثل 17.6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعيين شركة الفوزان وشركاه، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بـ778 ألف ريال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، والموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت مع شركات أخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2023، بقيمة إجمالية 272.8 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم 3.41 ريال، تمثل 34.1% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وشملت النتائج الموافقة على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2024، بقيمة 140.8 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم 1.76 ريال، تمثل 17.6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعيين شركة الفوزان وشركاه، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بـ778 ألف ريال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، والموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت مع شركات أخرى.