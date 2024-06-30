شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 1.4% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 02:00 م

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحوبة 1.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1%.

وسجلت أسعارالنفط 86.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.54 دولار للبرميل الجمعة.

وانخفضت أسعارالنفط الخام بالأسواق الأجلة (بورصة نيويورك التجارية وبورصة إنتركونتيننتال خلال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت عقود خام برنت خسائر فصلية بلغت نسبتها نحو 1.1%، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر فصلية بلغت نسبتها نحو 1.7% خلال نفس الفترة وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.