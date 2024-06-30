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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد التأمينات الاجتماعية شارك في الاجتماع الـ128 للمكتب التنفيذي واجتماع اللجنة المالية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) برئاسة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق، الذي عقد بمقر الجمعية في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 26 -28 يونيو 2024م.

وناقشت الاجتماعات إجراءات حوكمة الجمعية وتطوير سياساتها، ومتابعة سير العمل في تنفيذ برامجها، والتعاون بين منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتحالف العالمي لمنظمة العمل الدولية.

وتعد التأمينات أحد الأعضاء الفاعلين في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) منذ العام 1977م, حيث حصلت المؤسسة على تقدير واعتراف الجمعية وحازت عدة جوائز في ممارسات الحوكمة والتقدم التقني واستمرارية الأعمال والاستثمار.

وتم انتخاب المؤسسة كعضو دائم في المكتب التنفيذي للجمعية من بين 322 منظمة، وتستضيف التأمينات الاجتماعية في شهر ديسمبر القادم المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ والذي يعد حدثا مهما جمع قادة ونخبة المختصين في مجال الحماية التأمينية.