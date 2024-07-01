شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات قناة السويس تناهز الـ60 مليار دولار خلال 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

نالت قناة السويس في السنوات العشر الماضية حظا وفيرا من عمليات التطوير من أجل تعظيم العائد الاقتصادي منها، والتحول إلى أكبر ممر تجاري على مستوى العالم، عن طريق التوسع في مفهوم الخدمات التي تليق بقناة السويس.

ومنذ ثورة 30 يونيو عام 2013 وحتى الآن شهدت إيرادات قناة السويس نموا مضطرد وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي قدر القيمة الإجمالية لإيرادات قناة السويس بنحو 59.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن إيرادات قناة السويس توزعت بين الأعوام المالية بواقع 5.37مليار دولار عام 2013/2014، يليها 5.36 مليار دولار عام 2014/2015 بنسبة انخفاض بلغت 0.1%، ثم 5.1 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض بلغت 4.5%، و4.9 مليار دولار عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض بلغت 3.4%.

وفى العام المالي 2017/2018، عادت إيرادات قناة السويس للارتفاع لتسجل 5.7مليار دولار عام بنسبة ارتفاع بلغت 15.4% عن العام المالي السابق له، ثم حققت 5.7مليار دولار عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع بلغت 0.4%، و 5.8مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 1.3% عن العام السابق له، و 5.9 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1.8%،و7 مليارات دولار خلال عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع بلغت 18.4%،و 8.8مليار دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة ارتفاع بلغت 25.2%.