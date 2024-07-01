شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق النصف الثاني.. ما توقعات الأسواق حتى نهاية 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل



من هذا المنطلق، نسلط الضوء في هذا الموضوع على أداء الأسواق في يونيو الماضي وتوقعات المحللين لما تبقى من العام، حسبما استعرضتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كالآتي: مؤشرات السوق في الشهر الماضي شهدت مؤشرات السوق مثل مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب إيجابية كبيرة في يونيو.

وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار المعادن الثمينة مرنة حيث تم تداولها فوق أعلى مستوياتها في مارس على الرغم من انخفاضها عن ذروتها في وقت سابق من الربع الثاني.

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وعلى العكس من ذلك، واجهت المعادن الأساسية غير الحديدية رياحًا معاكسة هبوطية.

ومع استمرار الشهر، اتجهت أسعار المعادن الأساسية مثل النحاس والرصاص إلى الانخفاض مع تراجع كل من المستويات المنخفضة والمستويات المرتفعة.

وبشكل عام، فإن عدم اليقين المتزايد والمضاربة من شأنه أن يبقي التقلبات مرتفعة على الرغم من التوسع المستمر في السوق. توقعات الفائدة والنمو الأميركي دفعت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية أداء سوق الأسهم إلى تحقيق مكاسب في يونيو فقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة ملحوظة مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي القوي الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهج حذر.

ومع بقاء أسعار الفائدة ثابتة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وتأجيل أي تخفيضات محتملة إلى وقت لاحق من هذا العام يتوقع الخبراء أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 2.3%. مكاسب ناسداك ونتيجة لذلك، حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب كبيرة حيث ارتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 4.7% خلال الشهر.

كما ساعدت ثقة المستثمرين في أسهم التكنولوجيا وحجم الشراء المرتفع في دفع الأسعار إلى الارتفاع.

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وبالمثل، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا يزيد قليلاً عن 2.5% خلال الشهر.

وفي الوقت نفسه، عززت تقارير الأرباح الإيجابية والإنفاق الاستهلاكي المستدام أداء المؤشر وسط حالة عدم اليقين العالمية في الأصول الأخرى. أسعار الذهب وعلى النقيض من الأسواق الأخرى، شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضات متواضعة عن ذروتها في الشهر الماضي.

ومع استمرار الأسعار في التراجع عن أعلى مستوياتها يواجه المستثمرون والمشاركون في السوق رياحًا معاكسة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة. الطلب على البناء والطاقة ومع ذلك، فإن الطلب القوي من قطاعي البناء والطاقة أبقى الأسعار مستقرة نسبيا حتى مع استمرار الطلب الصيني في الإشارة إلى ضعف محتمل في السوق. أداء السندات شهدت العقود الآجلة لعائدات سندات الخزانة ضغوطًا هبوطية مع انخفاض الأسعار من ذروتها في مايو.

ومثل المعادن النفيسة، شكلت حركة الأسعار ارتفاعات أدنى وفشلت في الحفاظ حتى على المكاسب المتواضعة السابقة. وفي الوقت نفسه، استمرت التعديلات الاقتصادية الجارية والموقف النقدي الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الضغط على معدل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

وشهدت العائدات قصيرة الأجل أيضًا تقلبات كبيرة، حيث أغلق عائد سندات الخزانة لمدة عامين الشهر عند حوالي 4.67%.

يظل هذا الأداء مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتغييرات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وإصدارات البيانات الاقتصادية.

وأغلقت العائدات طويلة الأجل، مثل سندات الخزانة لمدة 30 عامًا، عند 4.34% خلال الشهر مما يشير إلى الظروف الاقتصادية المستقبلية المحتملة بما في ذلك اتجاه التضخم المتراجع وتحولات السياسة النقدية المحتملة. ماذا ينتظرنا في بقية عام 2024؟ بشكل عام، من المرجح أن تظل الأسواق متفائلة ومستقرة، بدعم من مكاسب كبيرة في الوظائف وانخفاض معدلات البطالة.

وعلى الرغم من أن التضخم يبدو أنه قد تراجع، فمن المرجح أن تدفع المستويات المرتفعة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البقاء حذرًا والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة .

وفي الوقت نفسه، من شأن أسعار الفائدة المستقرة وانخفاض التضخم والإنفاق الاستهلاكي أن يدعم الاستثمار المستمر. من ناحية أخرى، قد يؤدي الصراع العالمي وعدم اليقين إلى خلق رياح معاكسة وتقلبات في الأسواق المالية.

تشير التوقعات لبقية العام إلى اتباع نهج حذر، مع احتمال تغير سعر الفائدة إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية واستمر التضخم في الانخفاض. الدمام - شريف احمد - مع دخول العالم في النصف الثاني من عام 2024 أظهرت ظروف الأسواق المالية حتى الآن استقرارًا كبيرًا للسوق بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد مؤهل لتحقيق معدل نمو قدره 2.6% لهذا العام بأكمله، في أول فترة توسع واستقرار ثابتة للسوق منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي هذا على الرغم من عدم اليقين والتعديلات المختلفة في السوق بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.من هذا المنطلق، نسلط الضوء في هذا الموضوع على أداء الأسواق في يونيو الماضي وتوقعات المحللين لما تبقى من العام، حسبما استعرضتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كالآتي:شهدت مؤشرات السوق مثل مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب إيجابية كبيرة في يونيو.وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار المعادن الثمينة مرنة حيث تم تداولها فوق أعلى مستوياتها في مارس على الرغم من انخفاضها عن ذروتها في وقت سابق من الربع الثاني.اقرأ أيضاً: بالتفاصيل.. السوق المالية السعودية تحقق أرقامًا قياسيةوعلى العكس من ذلك، واجهت المعادن الأساسية غير الحديدية رياحًا معاكسة هبوطية.ومع استمرار الشهر، اتجهت أسعار المعادن الأساسية مثل النحاس والرصاص إلى الانخفاض مع تراجع كل من المستويات المنخفضة والمستويات المرتفعة.وبشكل عام، فإن عدم اليقين المتزايد والمضاربة من شأنه أن يبقي التقلبات مرتفعة على الرغم من التوسع المستمر في السوق.دفعت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية أداء سوق الأسهم إلى تحقيق مكاسب في يونيو فقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة ملحوظة مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي القوي الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهج حذر.ومع بقاء أسعار الفائدة ثابتة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وتأجيل أي تخفيضات محتملة إلى وقت لاحق من هذا العام يتوقع الخبراء أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 2.3%.ونتيجة لذلك، حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب كبيرة حيث ارتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 4.7% خلال الشهر.كما ساعدت ثقة المستثمرين في أسهم التكنولوجيا وحجم الشراء المرتفع في دفع الأسعار إلى الارتفاع.اقرأ أيضاً: فقاعة أسهم التكنولوجيا مهددة بالانفجار في وجه بورصات وول ستريتوبالمثل، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا يزيد قليلاً عن 2.5% خلال الشهر.وفي الوقت نفسه، عززت تقارير الأرباح الإيجابية والإنفاق الاستهلاكي المستدام أداء المؤشر وسط حالة عدم اليقين العالمية في الأصول الأخرى.وعلى النقيض من الأسواق الأخرى، شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضات متواضعة عن ذروتها في الشهر الماضي.ومع استمرار الأسعار في التراجع عن أعلى مستوياتها يواجه المستثمرون والمشاركون في السوق رياحًا معاكسة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة.ومع ذلك، فإن الطلب القوي من قطاعي البناء والطاقة أبقى الأسعار مستقرة نسبيا حتى مع استمرار الطلب الصيني في الإشارة إلى ضعف محتمل في السوق.شهدت العقود الآجلة لعائدات سندات الخزانة ضغوطًا هبوطية مع انخفاض الأسعار من ذروتها في مايو.ومثل المعادن النفيسة، شكلت حركة الأسعار ارتفاعات أدنى وفشلت في الحفاظ حتى على المكاسب المتواضعة السابقة. وفي الوقت نفسه، استمرت التعديلات الاقتصادية الجارية والموقف النقدي الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الضغط على معدل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.وشهدت العائدات قصيرة الأجل أيضًا تقلبات كبيرة، حيث أغلق عائد سندات الخزانة لمدة عامين الشهر عند حوالي 4.67%.يظل هذا الأداء مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتغييرات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وإصدارات البيانات الاقتصادية.وأغلقت العائدات طويلة الأجل، مثل سندات الخزانة لمدة 30 عامًا، عند 4.34% خلال الشهر مما يشير إلى الظروف الاقتصادية المستقبلية المحتملة بما في ذلك اتجاه التضخم المتراجع وتحولات السياسة النقدية المحتملة.بشكل عام، من المرجح أن تظل الأسواق متفائلة ومستقرة، بدعم من مكاسب كبيرة في الوظائف وانخفاض معدلات البطالة.وعلى الرغم من أن التضخم يبدو أنه قد تراجع، فمن المرجح أن تدفع المستويات المرتفعة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البقاء حذرًا والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة .وفي الوقت نفسه، من شأن أسعار الفائدة المستقرة وانخفاض التضخم والإنفاق الاستهلاكي أن يدعم الاستثمار المستمر. من ناحية أخرى، قد يؤدي الصراع العالمي وعدم اليقين إلى خلق رياح معاكسة وتقلبات في الأسواق المالية.تشير التوقعات لبقية العام إلى اتباع نهج حذر، مع احتمال تغير سعر الفائدة إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية واستمر التضخم في الانخفاض.