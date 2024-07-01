شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تريليونات ريال القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) في نهاية النصف الأول 2024م عند مستوى 11,679.50 نقطة، بارتفاع 220.52 نقطة 1.92 % مقارنة بإغلاق النصف الأول للعام السابق.
ووفقا لبيانات تداول السعودية كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 21/03/2024م عند مستوى 12,835.65 نقطة.
وبحسب البيانات بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2024م، 1,023.37 مليار ريال أي ما يعادل، (272.90 مليار دولار) وذلك بارتفاع بلغت نسبته 72.07% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2024م، نحو 42.18 مليار ســــهم مقابل 53.42 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول 2023، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 21.04%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2024م، فقد بلغ 64.15 مليون صفقة مقابـــل 41.68 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف الأول 2023م، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 53.91%.
بلغ عدد أيام التداول خلال النصف الأول من 2024م، 119 يوماً وهو نفس عدد أيام التداول خلال النصف الأول من 2023م.
ووفقا لبيانات تداول السعودية كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 21/03/2024م عند مستوى 12,835.65 نقطة.
القيمة السوقية للأسهم المصدرةبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2024م، 10,055.72 تريليون ريال أي ما يعادل، (2,681.53 تريليون دولار)، مسجلة انخفاض بلغت نسبته 7.81% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وبحسب البيانات بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2024م، 1,023.37 مليار ريال أي ما يعادل، (272.90 مليار دولار) وذلك بارتفاع بلغت نسبته 72.07% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2024م، نحو 42.18 مليار ســــهم مقابل 53.42 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول 2023، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 21.04%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2024م، فقد بلغ 64.15 مليون صفقة مقابـــل 41.68 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف الأول 2023م، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 53.91%.
بلغ عدد أيام التداول خلال النصف الأول من 2024م، 119 يوماً وهو نفس عدد أيام التداول خلال النصف الأول من 2023م.