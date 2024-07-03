وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية مسار السلام الوحيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة ا

لفلسطينية المستقلة هو مسار السلام الوحيد.

غزة

وقال آل سعود ـ في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من أستونيا ـ إن "المملكة تبذل جهودا في إطار وقف إطلاق النار في غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع" مشيرا إلى أنه ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية والنزاع في غزة، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات.

وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تكاتف الجهود لتقوية العلاقات لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التركيز على الحلول السلمية المستدامة بين البلدين.

ووصل الأمير فيصل إلى تالين (عاصمة جمهورية إستونيا)، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

المجلس الوطنى الفلسطينى: ما يحدث فى أحياء شرق خان يونس والشجاعية مجازر وحشية

ذكر المجلس الوطنى الفلسطينى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تُنفذ مجازر وحشية فى أحياء شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وحى الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال لم تكتف بقتل الأطفال والنساء، بل تواصل تدمير عشرات المربعات السكنية فوق رؤوس قاطنيها، وتمنع فرق الإنقاذ والفرق الطبية من انتشال جثامين الشهداء والمصابين وتركهم لتنهشهم الكلاب الضالة.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لإنفاذ أكثر من مليوني إنسان يتعرضون للإبادة والتطهير العرقي، سواء بالقتل بالصواريخ والقنابل او بالموت جوعا وعطشا وجراء تفشي الأمراض التي انتشرت بين النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن، مؤكدا ان استمرار هذا الصمت يشكل وصمت عار على جبين البشرية والإنسانية ومن يرفعون شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد المجلس، إن استمرار الصمت الدولي على هذه المجازر الرهيبة ومشاركة بعض الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة بحماية وإمداد الاحتلال بالأسلحة، يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار بحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قرى لبنان بالطيران والمدفعية

قالت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء إن الطيران الإسرائيلي شن ليلا غارة على قرية يارون في قضاء بنت جبيل، تزامنا مع قصف مدفعي متقطع تعرضت له البلدة، في وقت ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدة مارون الراس ويارون.

وذكرت الوكالة اللبنانية أنه جرى استهداف منزل داخل بلدة طيرحرفا بصاروخ موجه ليلا تم تدميره بالكامل، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا في الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي)، كما استهدفت دبابة "ميركافا" في السابعة صباحا منزلا قرب الجدار في البلدة بقذيفة مباشرة.

إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الأربعاء/، بتعرض ثلاثة إسرائيليين لإصابات حرجة وخطيرة، في عملية طعن، في مركز تجاري بمدينة "كرميئيل" شمال إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية أنه جرت "تصفية" منفذ الهجوم في مكان الحادث، موضحة أن منفذ العملية كرميئيل شاب عربي من منطقة دير الأسد في الجليل الأعلى، لكنه لم يتم تأكيد ذلك رسميا.

وتواجدت قوات الشرطة بأعداد كبيرة في المنطقة الشمالية في موقع الحادثة.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن طواقمها قدمت العلاج لثلاثة مُصابين حالتهم خطيرة وحرجة.

الأوقاف الفلسطينية: 18 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي

مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي عدة مناطق في مخيم النصيرات ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف.

قادة بالجيش الإسرائيلي: يوجد حالة من الإنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن قادة 4 كتائب عسكرية في الجيش الإسرائيلي تعمل في قطاع غزة، إنه يوجد حالة من الإنهاك بين جنود الجيش الإسرائيلي بسبب الخدمة المتواصلة في القطاع منذ 9 أشهر.

وأضاف قادة الكتائب العسكرية، أن تدمير الأنفاق والبنى التحتية للمقاومة الفلسطينية داخل غزة يستغرق وقتا وجهدا من القوات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن قادة بالجيش الإسرائيلي قولهم، إنه توجد نية لإنهاء الحرب في غزة خلال الفترة القادمة حتى وإن اضطرهم ذلك لترك حركة حماس داخل القطاع.

من جانبه رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه التقارير الواردة عن وقف الحرب لا صحة لها مؤكدا استمرار العملية العسكرية لحين تحقيق أهداف الحرب المزعومة.