نهاية التعاملات.. الدولار يرتفع في 8 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، الإثنين، بينما استقر السعر في بنكين، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

البنك الأهلي المصري: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.