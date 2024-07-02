شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة التخطيط يستعرض الفرص الاستثمارية فى مجال التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستيراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في مجال التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وذلك خلال إفطار عمل استضافته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة خلال زيارتهم لمصر، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والبنوك وشركات القطاع الخاص.

وخلال الجلسة أشار السفير هشام بدر إلى أهم الانجازات التي حققتها المبادرة الوطنية على مدار العاميين السابقين وأهميتها في نشر الوعي بآثار التغيرات المناخية، وكيفية ايجاد حلول محلية على أرض الواقع للتكيف مع تلك التغيرات.

وأكد بدر أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية في إقامه شراكات استراتيجية على مستوى العالم، فضلا عن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتبادل الخبرات وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أكد بدر أهمية الدور الذي تقوم به هذه البعثة، مشيرًا إلى استعراض المبادرة الوطنية بانجلترا كتجربة غير مسبوقة عالميًا تم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية.

أدار الجلسة كريم رفعت، رئيس مجموعة إنجيدج. وشهدت الجلسة استعراض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى والثانية، وتطور مشروعاتهم بعد الفوز، والتي تضمنت الشراكات الدولية والوطنية، فضلا عن زيادة استثماراتهم التي تعدت مليون دولار .