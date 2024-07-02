الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:22 م

يقدم الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الجديدة ، وهى كالاتى


1- تولى  الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس 2022.

2- الدكتور محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة عام 1954.

3- حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا.

4- بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة ثم انتقل  للعمل مهندساً بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الاسماعيلية وبورسعيد.

5- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014.

6- رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.

7-  تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، ويعتبر من رجال الأعمال  المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

8-  شهدت المطارات في عهده عندما  كان رئيساً لميناء القاهرة الجوي تطورا كبيرا ومن بينها انشاء مبني الركاب رقم 2 سعة 7 مليون راكب وتطوير وزيادة سعة كلا من مطار برج العرب ومطار الغردقه وشرم الشيخ والتخطيط لإنشاء الايربورت سيتي وتطوير الرادارات وأنظمة للملاحة الجوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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