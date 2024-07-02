شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الجديدة ، وهى كالاتى



1- تولى الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس 2022.

2- الدكتور محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة عام 1954.

3- حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا.

4- بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة ثم انتقل للعمل مهندساً بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الاسماعيلية وبورسعيد.

5- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014.

6- رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.

7- تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، ويعتبر من رجال الأعمال المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

8- شهدت المطارات في عهده عندما كان رئيساً لميناء القاهرة الجوي تطورا كبيرا ومن بينها انشاء مبني الركاب رقم 2 سعة 7 مليون راكب وتطوير وزيادة سعة كلا من مطار برج العرب ومطار الغردقه وشرم الشيخ والتخطيط لإنشاء الايربورت سيتي وتطوير الرادارات وأنظمة للملاحة الجوي.