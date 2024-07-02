شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:22 م
يقدم الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الجديدة ، وهى كالاتى
1- تولى الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس 2022.
2- الدكتور محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة عام 1954.
3- حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا.
4- بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة ثم انتقل للعمل مهندساً بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الاسماعيلية وبورسعيد.
5- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014.
6- رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.
7- تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، ويعتبر من رجال الأعمال المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.
8- شهدت المطارات في عهده عندما كان رئيساً لميناء القاهرة الجوي تطورا كبيرا ومن بينها انشاء مبني الركاب رقم 2 سعة 7 مليون راكب وتطوير وزيادة سعة كلا من مطار برج العرب ومطار الغردقه وشرم الشيخ والتخطيط لإنشاء الايربورت سيتي وتطوير الرادارات وأنظمة للملاحة الجوي.
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