أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل مشروع طشقند ريفرسايد بقيمة 533 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل مشروع محطة «طشقند ريفرسايد» للطاقة الشمسية، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات في جمهورية أوزبكستان، بإجمالي استثمارات تصل إلى 533 مليون دولار.

ويضم المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات، إضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، يعد الأكبر في آسيا الوسطى بسعة 500 ميجاوات في الساعة.

وسيلعب دورا مهما في استقرار شبكة الكهرباء الأوزبكية.

وتم توقيع الاتفاقيات مع 6 مؤسسات تمويلية، هي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية «DEG»، شركة بروباركو، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك كي إف دبليو أيبكس «KfW-IPEX»، ويبلغ إجمالي التمويل لهذا المشروع 386 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي التكلفة الإجمالية للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو آرتشيلي «في عالم يتطلع إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في دعم مشاريع التنمية وإزالة الكربون في الأسواق الناشئة، تعد أوزبكستان نموذجا يتوج الرؤية الاستشرافية لحكومتها، ومساعي الممولين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية «DEG»، وشركة بروباركو، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك كي إف دبليو أيبكس «KfW-IPEX»، وتعكس الاتفاقية الثقة القوية التي تتمتع بها أكوا باور باعتبارها واحدة من الشركات الخاصة الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. هذه الثقة ترتكز على سجلنا الحافل بالإنجازات، ودورنا المحوري الذي نتطلع من خلاله إلى مواصلة تعزيز جهود الحكومة الأوزبكستانية في بناء مستقبل منخفض الكربون».

وسيلعب المشروع دورا محوريا في تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة؛ حيث تسعى البلاد بحلول 2030 إلى توليد 40% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نظيفة.

ويسهم نظام تخزين طاقة بالبطاريات في التخفيف من تحديات الانقطاعات التي قد تنجم في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يعمل على تخزين الفائض من الكهرباء المنتجة خلال أوقات ذروة الإنتاج وإتاحتها للاستهلاك خلال فترات انخفاض الإنتاج.

كما يوفر هذا النظام إمدادات كهربائية مستقرة للشبكة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوزبكستان.

الجدير ذكره أن جمهورية أوزبكستان ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة أكوا باور، مما يعكس التزام الشركة طويل الأمد تجاه هذه الدولة.

وتضم محفظة أكوا باور في أوزبكستان 11.6 جيجاوات من الطاقة، منها 10.1 جيجاوات طاقة متجددة؛ إضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدولة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 طن سنويا.

ووقعت أكوا باور أخيرا اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان بقيمة 4.85 مليارات دولار أمريكي لإنشاء أكبر مشروع طاقة رياح في آسيا الوسطى – وهو مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح - بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات في منطقة كاراكالباكستان.