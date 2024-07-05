الذهب يرتفع في مصر بعد تسجيله أعلى مستوى عالميا في أسبوعين

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب في مصر 10 جنيهات، على خلفية صعود السعر العالمي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي، ليسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3185 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 3185 جنيها

عيار 24 يسجل 3640 جنيها

عيار 18 يسجل 2730 جنيها

الجنيه الذهب 25480 جنيها

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تستعد الأسواق لتقبل تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يساهم بشكل أساسي في تحديد مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي من المتوقع له أن يؤثر بشكل كبير على أداء الذهب اليوم.

سجل سعر الأونصة من الذهب اليوم ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2368 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2365 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2357 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.