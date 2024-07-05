موعد مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في ربع نهائي اليورو.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب البرتغال نظيره فرنسا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام فرنسا في يورو 2024

من المنتظر، أن يعتمد روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال على العناصر الآتية:

الخطة4-2-3-1

ديوجو كوستا

جواو كانسيلو – روبين دياز – بيبي – نونو مينديز

فيتينيا – جواو بالينيا

بيرناردو سيلفا – برونو فيرنانديز – رافائيل لياو

كريستيانو رونالدو

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام البرتغال في أمم أوروبا يورو 2024

من المنتظر، أن يعتمد ديديه ديشامب، مدرب فرنسا على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

مايك ماينان

كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

أوريلين تشواميني، نجولو كانتي

عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي

ماركوس تورام.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والبرتغال في أمم أوروبا يورو 2024

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات يورو 2024، وسوف يتم نقل مباراة فرنسا والبرتغال على قناتي beIN Sports HD1 Max وbeIN Sports HD2 Max.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إلى المعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي مهمة التعليق على مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024.