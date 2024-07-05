بهاء الحريري أدى صلاة يوم الجمعة في المسجد الكبير في بلدة المنية

أدى رجل الاعمال بهاء رفيق الحريري صلاة يوم الجمعة في المسجد الكبير في بلدة المنية. وبعد انتهاء الصلاة تجمهر عدد من المواطنين والمؤيدين حوله مرحبين بوجوده بينهم في المنطقة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه.

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