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بهاء الحريري أدى صلاة يوم الجمعة في المسجد الكبير في بلدة المنية

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أدى رجل الاعمال بهاء رفيق الحريري صلاة يوم الجمعة في المسجد الكبير في بلدة المنية. وبعد انتهاء الصلاة تجمهر عدد من المواطنين والمؤيدين حوله مرحبين بوجوده بينهم في المنطقة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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