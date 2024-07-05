موعد مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في ربع نهائي اليورو.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يصطدم منتخب ألمانيا مع إسباني، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 على ملعب شتوتجارت أرينا في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفاخال - روبن لو نورماند - إيمريك لابورت - مارك كوكوريلا

.الوسط: بيدري - رودري فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز.ت

شكيل ألمانيا المتوقع لمباراة إسبانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - جوناثان تاه - ديفيد راوم

.الوسط: روبرت أندريخ - توني كروس - جمال موسيالا - إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فلوريان فيرتز - كاي هافرتز

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع القمة المرتقبة على القنوات التالية:beIN Sports HD 1 MaxbeIN Sports HD 2 MaxbeIN Sports HD 3 MaxbeIN Sports HD 4 Max