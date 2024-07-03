شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 161 شركة

أخبار متعلقة انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف تعاملات اليوم «أسمنت الجوف»: شراء أسطول سيارات نقل بقيمة 31.8 مليون ريال

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 11595 نقطة، وبتداولات بلغت 4.996 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 225.549 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.061 تريليون ريال.انخفضت أسهم 161 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 65، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، وجي آي جي، والآمار، وليفا، والصناعات الكهربائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، رسن، وأنعام القابضة، وأديس، والبحر الأحمر، وباتك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1.4%، عند 25745 نقطة، وبتداولات بلغت 24.720 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.675 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.901 مليار ريال.وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.