الاقتصاد

تعيين سليمان السلمي رئيسا للجنة المكافآت والترشيحات بـ«كير الدولية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كير الدولية صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير، اليوم، بتعيين المهندس سليمان السلمي رئيسا للجنة المكافآت والترشيحات.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القرار يسري اعتبارا من اليوم، وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 1 نوفمبر 2025.
وكانت الشركة قد أعلنت في 25 مارس استقالة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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