شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سليمان السلمي رئيسا للجنة المكافآت والترشيحات بـ«كير الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كير الدولية صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير، اليوم، بتعيين المهندس سليمان السلمي رئيسا للجنة المكافآت والترشيحات.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القرار يسري اعتبارا من اليوم، وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 1 نوفمبر 2025.

وكانت الشركة قد أعلنت في 25 مارس استقالة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.