أمير عسير يوجه بفتح الحركة المرورية بطريق عقبة القامة

وجه أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي طلال، بفتح الحركة المرورية على طريق عقبة القامة الرابط بين محافظتي تنومة والنماص شمال منطقة عسير. وتعد عقبة القامة آخر المشاريع المتعثرة في الطريق الرابط بين مدينتي أبها والطائف، التي حظيت بدعم ومتابعة من هيئة تطوير منطقة عسير وشريكها الإستراتيجي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في استكمال الأعمال التي نتج عنها إنجاز كامل أعمال ازدواج الطريق والحائط الاستنادي بنسبة 93% وتبقت أعمال جانبية بنسبة 7% لاتسبب الضرر في الحركة المرورية.



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