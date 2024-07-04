شكرا لقرائتكم خبر عن «برج المعرفة» توقع عقد مع مؤسسة «مسك» بـ 3.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة برج المعرفة الوكيل الحصري في السوق السعودي لشركة ناشيونال جيوغرافيك، اتفاقية توريد مناهج تعليمية وعقد تدريب ودعم أكاديمي للمناهج من خلال شركة ناشيونال جيوغرافيك لمشروع Riyadh School Platform التابعة لمؤسسة مسك لمدة أربعة سنوات.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد في السنة الأولى 3.5 مليون ريال ومن المتوقع أن تزداد سنوياً بسبب ازدياد عدد المدارس في المشروع.

وأضافت أن العقد يتضمن: عقد توريد وتدريب على المناهج التعليمية لمشروع Riyadh School Platform مؤسسة مسك.

وينعكس الأثر المالي بزيادة الإيرادات بداية من السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/03/2025 ويستمر النمو حتى انتهاء مدة العقد.