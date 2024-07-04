شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المركبة» توقع عقدا مع وزارة الاستثمار بقيمة 24 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عقد خدمات تأجير السيارات مع وزارة الاستثمار وبقيمة إجمالية 24 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن العقد توفير سيارات عن طريق الاستئجار طويل المدى (بالأجر الشهري) والاستئجار قصير المدى ( بالأجر اليومي) ولمدة أربع سنوات

وأضافت أن مدة العقد 48 شهرا، ومن المتوقع ان يكون الاثر ايجابي على النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2024م.