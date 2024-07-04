شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» تتسلم اتفاقيات تثبيت أسعار المياه لتنفيذ توصيلات بـ6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة استلامها 6 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 6 مناطق وقطاعات في المملكة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 190.790 مليون ريال.

وأضافت أن المناطق هي: منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة جازان، المنطقة الشرقية الوحدة الشمالية و الوحدة الجنوبية والوحدة الوسطى، وتمتد فترة العقود لـ36 شهرا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬