شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 10جنيهات فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، تراجع أسعار الفراخ 10 جنيهات في مصر، حيث سجلت الفراخ البيضاء مستويات 75 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 85 جنيها، مشيرا إلى أن السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع.

وأضاف أن أسعار البيض في الأسواق شهدت تراجعا وسجل سعر الكرتونة هبوط 10 جنيهات تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و135 للابيض و137 للبيض الأحمر.

وكانت الأسعار قد بدأت تشهد هبوطا بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .