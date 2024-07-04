سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ذكر موقع "مصراوي "، أن سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.96 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.