افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي في الرياض أمس الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلاندي ( (Thailand Board of Investment (BOI) في الرياض لتأكيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلاند وتوسيع التبادل التجاري.

كما شهد المنتدى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة: الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

ونظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلاندي وسفارة مملكة تايلاند لدى المملكة أمس في الرياض منتدى الاستثمار السعودي - التايلاندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيامبونسا، ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وقال الوزير الفالح: تأتي زيارتكم بعد عامين ونصف من الاتفاق التاريخي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء تايلاند السابق برايوت تشان أوتشا، لفتح فصل جديد في مسيرتنا، هذه الشراكة التي جرت هنا في مدينة الرياض أسهمت في تقدم العلاقات التجارية بين البلدين، ونتمنى أن نرى هذا يتكرر أيضا عبر الاستثمار.

وأضاف الفالح «بالنظر إلى علاقاتنا القوية بين شعبينا والتعاون القوي لا يوجد ما يمنع من تحقيق قفزة في الشراكة السعودية التايلاندية للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، حيث تدعم الأرقام المبكرة ذلك، إذ شهدنا منذ عودة العلاقات تقدما مطردا في التجارة وصلت إلى 7.5 مليارات دولار في 2022 وحوالي 9 مليارات دولار في 2023، وفي السفر والسياحة، نحو 200 ألف سعودي سافروا إلى تايلاند وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى السعودية العام الماضي».

وتهدف إقامة المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع المجالات للشركات والمستثمرين في المملكة وتايلاند.

وتخلل المنتدى تقديم عدد من العروض المرئية التي استعرضت أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، ومشروع الجسر البري في تايلاند، ودور الجهات المعنية من كلا البلدين في تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة.

واشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.

العلاقات السعودية التايلاندية

التجارة بين البلدين:

7.5 مليارات دولار عام 2022.

9 مليارات دولار عام 2023.

السفر والسياحة: