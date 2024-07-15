شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر البتكوين بعد محاولة اغتيال ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 62 ألف دولار للوحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشج الجمهوري في انتخابات الرئاسة الحالية دونالد ترامب الداعم للعملات الرقمية مما عزز فرص فوزه في الانتخابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة المشفرة الأكبر في العالم ارتفعت بنسبة 4.5% لتسجل 62609 دولارا للواحدة الواحدة بحلول الساعة الخامسة وربع صباح بتوقيت لندن وهو أعلى مستوى للبتكوين منذ أسبوع.

كما ارتفعت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثر العملة الثانية التي ارتفع سعرها بنسبة 4% تقريبا.

وتعرض ترامب لإطلاق نار خلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا مما أدى إلى مقتل شخص واحد ومطلق النار وإصابة المرشح الرئاسي إصابة طفيفة في الأذن.

ويتوقع بعض المحللين زيادة فرص ترامب في الفوز بالانتخابات بفضل حالة التعاطف معه والغضب من محاولة الاغتيال.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق مساء أمس إلى ولاية ويسكونسن، حيث من المقرر أن يجري الإعلان عن ترشيحه رسميا كمرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك بعد يوم من محاولة إغتياله.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يوم الأحد طائرة ترامب في المطار بالقرب من ميلووكي، والتي من المقرر أن تشهد إنطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

يذكر أن ترامب يؤيد بشدة العملات المشفرة ويعتزم إلقاء خطاب أمام مؤتمر لشركات العملات المشفرة يوم 27 يوليو الحالي.

وقال توني سيمكامور المحلل الاقتصادي في آي.جي أستراليا للاستشارات إن البتكوين اكتسبت زخما بعد تزايد فرص فوز ترامب نتيجة محاولة اغتياله الفاشلة.

