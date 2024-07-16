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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 22 فرصة استثمارية متنوعة طرحتها أمانة منطقة الجوف في مدينة سكاكا، للمستثمرين والمؤسسات الوطنية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة الاستثمارات في القطاع البلدي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف، عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفرص المطروحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص» تتنوع بين أنشطة تجارية متعددة، وسكنية، ومنتجع سياحي وترفيهي «جبل قارا سابقا»، ومجمع مشاتل، ومنتجعات وشاليهات، ومكائن بيع ذاتية، ومحل تجاري. مبينا أن فتح المظاريف سيكون بتاريخ 23 و24 يوليو الجاري.

ودعا المستثمرين والمؤسسات للاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدا حرص الأمانة، وبتوجيهات من أمينها، على طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة.