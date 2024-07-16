22 فرصة استثمارية

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف، عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفرص المطروحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص» تتنوع بين أنشطة تجارية متعددة، وسكنية، ومنتجع سياحي وترفيهي «جبل قارا سابقا»، ومجمع مشاتل، ومنتجعات وشاليهات، ومكائن بيع ذاتية، ومحل تجاري. مبينا أن فتح المظاريف سيكون بتاريخ 23 و24 يوليو الجاري.
ودعا المستثمرين والمؤسسات للاستفادة من الفرص المطروحة، مؤكدا حرص الأمانة، وبتوجيهات من أمينها، على طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة.
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