شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاجية مصافى التكرير فى الهند بـ150 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إنتاجية مصافى التكرير في الهند خلال الربع الأول من عام 2024 بحوالى 150 ألف برميل يوميا على أساس فصلي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب المحلى، فضلاً عن محاولة الاستفادة من أسعار النفط الخام الروسي المنخفضة، حيث تقوم مصافى التكرير في الهند بتكريره، ومن ثم تصديره كوقود إلى دول أوروبا بأسعار السوق المرتفعة.

وانخفض نشاط مصافي التكرير في روسيا، متأثراً بشكل رئيسى باستهداف البنية التحتية لمصافى التكرير فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية فى شرق أوروبا ويشير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إلى أنه تم استهداف 14 مصفاة نفط روسية من إجمالى 44 مصفاة خلال الربع الأول من عام 2024، وفى شهر مارس، تم استهداف 8 مصافى، وكانت محطة متكثفات الغاز فى Ust Luga ومصافى Tuapse وSyzran وRyazan التابعة لشركة Rosneft، هى الأكثر تضرراً مع تعليق عمليات التشغيل كلياً أو جزئياً.