رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي هاليفا يعلن أسباب فشل الجيش في أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا المنتهية ولايته، إن قرار مغادرة منصبه والتقاعد من جيش الدفاع هو عرف تربى عليه، و يجسد تحمل المسؤولية المتوقع من الأشخاص الذين يندفعون إلى الأمام ويقفون في الطليعة.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات هاليفا في مؤتمر صحفي لتسليم منصبه لرئيس الاستخبارات الجديد بعد 4 أشهر من إعلان استقالته من منصبه:

على غرار كل الأشهر الأخيرة هذه الأيام أيضا لا نزال نضع نصب عيوننا تحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها إعادة المخطوفين والقضاء على حماس.

في هذه الأثناء وأيضا خلال هذه الأوقات نواجه التهديدات المتصاعدة من الساحات القريبة والبعيدة حيث لا يزال احتمال توسع رقعة المعركة مطروحا.

ويتطلب كل ذلك منا في هيئة الاستخبارات العسكرية وجيش الدفاع أن تكون أكثر ثباتا ومتانة من ذي قبل كما تفعل ونتصرف منذ نشوب الحرب.

وتزامنا مع عملنا المكثف خلال الحرب، على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت هيئة الاستخبارات العسكرية عملية تحقيق معمق وثاقب أدى بنا إلى فشل السابع من أكتوبر.

ويدور الحديث عن المئات العديدة من ساعات التحقيق وعن عملية جذرية، ومليئة بالتحديات ومعقدة.

وتزامنا مع عملنا المكثف خلال الحرب، على مدار الأسابيع الأخيرة أجرت هيئة الاستخبارات العسكرية عملية تحقيق معمق وثاقب أدى بنا إلى فشل السابع من أكتوبر.

ويدور الحديث عن المئات العديدة من ساعات التحقيق وعن عملية جذرية، ومليئة بالتحديات ومعقدة.

والتي كنا عازمين على إنجازها باعتبارها جزءا من واجبنا المهني، والقيمي وغير القابل للمساومة المتمثل في التعلم والإصلاح والتحسن.

وهي عملية أجريناها لوضع الأساس الذي سيسمح لجيش الدفاع وهيئة الاستخبارات العسكرية بضمنه بالتعامل مع التحديات المركبة والكبيرة التي لا تزال تواجهنا، لكي تتمكن من الوفاء بتعهدنا بالدفاع عن أنفسنا ولكي يستطيع جيش الدفاع إعادة كسب ثقة مواطني إسرائيل.

من أجل أمن دولة إسرائيل، ومن أجل الشعب الإسرائيلي ومن أجل الأجيال القادمة، تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بهدف التحقيق والتحقق بصورة جذرية ومتعمقة من كافة العوامل والمسببات التي أدت إلى الحرب وبذل كل ما في وسعنا لكليلا يتكرر ما حدث لنا أبدا.

الجنرال شلومي بيندر

ويعد هاليفا من أول الشخصيات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت عن استقالتها من منصبها على خلفية السابع من أكتوبر، وسيتسلم الجنرال شلومي بيندر منصب رئيس شعبة الاستخبارات الجديد بعد أن شغل منصب قائد شعبة العمليات.