شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مايو.. ارتفاع مخزون الشركات في أمريكا بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال مايو الماضي.

وذكرت الوزارة أن المخزونات ارتفعت خلال مايو بنسبة 5ر0%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 3ر0% خلال أبريل الماضي.

جاءت الزيادة الأكبر من التوقعات للمخزونات في الوقت الذي زادت فيه مخزونات كل من مستودعات الجملة ومتاجر التجزئة بنسبة 3ر0%، في حين ارتفع مخزون شركات التصنيع بنسبة 2ر0%. مبيعات مستودعات الجملة في الوقت نفسه ذكرت الوزارة أن مبيعات الشركات استقرت خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% في الشهر السابق.

وزادت مبيعات مستودعات الجملة بنسبة 4ر0%، في حين زادت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر0%، وتراجعت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 7ر0%.

وقالت الوزارة إن إجمالي معدل مخزونات الشركات إلى المبيعات بلغ 37ر1 وهو نفس مستواه في أبريل الماضي.