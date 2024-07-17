الاقتصاد

خلال مايو.. ارتفاع مخزون الشركات في أمريكا بأكثر من التوقعات

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال مايو الماضي.
وذكرت الوزارة أن المخزونات ارتفعت خلال مايو بنسبة 5ر0%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 3ر0% خلال أبريل الماضي.
جاءت الزيادة الأكبر من التوقعات للمخزونات في الوقت الذي زادت فيه مخزونات كل من مستودعات الجملة ومتاجر التجزئة بنسبة 3ر0%، في حين ارتفع مخزون شركات التصنيع بنسبة 2ر0%.

مبيعات مستودعات الجملة

في الوقت نفسه ذكرت الوزارة أن مبيعات الشركات استقرت خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% في الشهر السابق.
وزادت مبيعات مستودعات الجملة بنسبة 4ر0%، في حين زادت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر0%، وتراجعت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 7ر0%.
وقالت الوزارة إن إجمالي معدل مخزونات الشركات إلى المبيعات بلغ 37ر1 وهو نفس مستواه في أبريل الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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